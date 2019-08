Economia: Istat, a giugno export +1,2% ed import in calo del 2,1%

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno 2019 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni dell’1,2% e una flessione per le importazioni del 2,1%. L’aumento congiunturale dell’export è determinato dall’incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+3,9%) mentre quelle verso i paesi Ue risultano in diminuzione (-1,0%). È quanto emerso dall’ultimo rapporto Istat pubblicato stamattina su commercio con l’estero e prezzi all’import. Nel secondo trimestre del 2019, invece, l’istituto di statistica ha registrato un aumento congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intenso per le esportazioni (+1,7%) che per le importazioni (+1,2%). A giugno 2019 la diminuzione dell’export su base annua, ha rilevato l’Istat, è stata pari a -3,5% ed è stata determinata dalla flessione delle vendite registrata sia per l’area Ue (-4,6%) sia per quella extra Ue (-2,1%). Analogamente le importazioni sono risultate in diminuzione (-5,5%) sia dall’area Ue (-6,1%) sia dai mercati extra Ue (-4,7%). (segue) (Ren)