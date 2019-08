Regione Lazio: Battisti (Pd), in legge caporalato inserito norma per proroga a operatori precari giustizia

- La consigliera del Pd Sara Battisti, in riferimento all’approvazione nel consiglio regionale del Lazio della legge contro il capolarato, afferma che “all’interno della legge abbiamo voluto inserire anche una norma che riguarda un altro settore in cui vi sono lavoratori non tutelati. Si tratta dell’emendamento che proroga, fino a marzo 2020, gli operatori precari della giustizia: un provvedimento doveroso, per dare un minimo di garanzie a lavoratori e alle loro famiglie che continuano a vivere nell’incertezza”. “Parliamo di persone che vivono da anni una situazione di precariato e di paghe molto basse – prosegue –, nonostante abbiano svolto negli ultimi anni un servizio efficace per la giustizia italiana. Sappiamo bene che i tribunali hanno moltissimo lavoro arretrato da smaltire e, data la carenza di organico, le collaborazioni con i cosiddetti tirocinanti della giustizia sono fondamentali anche per far proseguire la normale attività ordinaria”. E conclude: “Abbiamo chiesto un confronto al Governo su questa tema, ma ancora non siamo giunti ad una soluzione tecnica condivisa per poter risolvere una vicenda che si protrae da dieci anni. A queste donne e questi uomini dobbiamo restituire dignità lavorativa salvaguardando nel contempo l’efficienza della giustizia italiana”(Com)