Regione Lazio: Mattia (Pd), con legge contro caporalato dignità e diritti nel lavoro agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine di una seduta conclusa all'alba di oggi, con l'approvazione della legge contro il caporalato il consiglio regionale del Lazio scrive una nuova pagina a tutela dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo tra le poche regioni italiane che, dopo la legge nazionale, legifera contro lo sfruttamento in agricoltura, una piaga che nel Lazio colpisce circa 12 mila lavoratori: non solo stranieri, ma anche tanti italiani e tantissime donne, costrette a lavorare a 50 gradi nelle serre, spesso sotto ricatto non solo economico ma anche sessuale". Lo dichiara Eleonora Mattia del Pd e presidente della IX commissione lavoro della Regione Lazio che precisa: "Una legge, proposta dalla maggioranza di Nicola Zingaretti, che è stata costruita nella Commissione che ho il privilegio di presiedere, attraverso la collaborazione delle forze datoriali e dei sindacati, per giungere ad un testo che garantisce i diritti dei lavoratori e, al tempo stesso, premia le aziende sane del Lazio, quelle che producono ricchezza tenendo alta l'attenzione sia verso i consumatori che per chi lavora nei campi. Oggi il centrosinistra della Regione Lazio ha dimostrato, ancora una volta, di stare dalla parte dei diritti e a difesa delle donne e dei più deboli".(Com)