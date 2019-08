Algeria: Onec, annuncia la partecipazione al dialogo nazionale

- L'Organizzazione nazionale per i figli Chouhada (Onec) ha annunciato il suo "sostegno e partecipazione" al dialogo nazionale. In un comunicato rilasciato al termine della riunione dell'organizzazione presieduta dal segretario generale, Tayeb Houari, l'Onec ha riferito: "Il dialogo senza esclusione o emarginazione è il miglior modo civile per costruire un futuro per il paese". (Ala)