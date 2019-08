Algeria: Benflis chiede elezioni presidenziali il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro algerino e attuale presidente del partito algerino, "Talaie el Hourriyet", Ali Benflis , ha rinnovato il suo sostegno allo svolgimento delle elezioni presidenziali nel più breve tempo possibile. ''Sono fermamente convinto che la scelta delle presidenze rimanga la via più breve, meno pericolosa e costosa per il paese politicamente, in termini di sicurezza, economicamente e socialmente", ha dichiarato Benflis. (Ala)