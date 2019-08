Regione Lazio: Sindacati, con legge forte impulso a lotta a caporalato, passo importante

- "Dalla Regione Lazio un nuovo e forte impulso alla lotta al caporalato in agricoltura. La legge regionale approvata oggi costituisce un importante passo in avanti per rafforzare gli strumenti di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura". Così, in una nota, Cgil di Roma e del Lazio, Cisl e Uil del Lazio, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil del Lazio. "La legge - continua la nota - ha accolto numerose proposte avanzate dal sindacato, tutte finalizzate a rimuovere storture, illegalità e sfruttamento dal mercato del lavoro agricolo. Dopo la sperimentazione attuata con la sottoscrizione del protocollo sperimentale lo scorso gennaio, che sta coinvolgendo numerosi comuni dell'Agro Pontino, con questa legge la lotta al caporalato diventa una priorità su tutto il territorio regionale. Di particolare rilevanza ci sembra la volontà di valorizzare il ruolo della rete del lavoro agricolo di qualità, strumento introdotto con la legge nazionale contro il caporalato (l. 199/2016) che prevede una sinergia tra istituzioni, sindacato e associazioni d'impresa al fine di promuovere la legalità nella filiera agroalimentare, attraverso meccanismi che possano regolare il mercato del lavoro, il trasporto e l'accoglienza dei lavoratori, principali punti di interesse dei caporali e della criminalità”. (segue) (Com)