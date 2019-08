Regione Lazio: Sindacati, con legge forte impulso a lotta a caporalato, passo importante (2)

- I sindacati proseguono: “La legge prevede inoltre alcune misure per rendere il mercato agricolo più trasparente, attraverso elenchi di prenotazione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel pieno rispetto della legalità e con un ruolo attivo dei centri per l'impiego diffusi sul territorio. Analogo principio ha ispirato la norma che introduce indici di congruità nel disciplinare il rapporto tra l'attività di raccolta dei prodotti agricoli e il fabbisogno occupazionale delle aziende, così da avere uno strumento utile per la difesa delle imprese sane e sostenere chi produce ricchezza e occupazione nel rispetto della legalità. Per ottenere i finanziamenti regionali, infatti, le aziende dovranno rispettare gli indici, utilizzare gli elenchi di prenotazione per la selezione del personale e applicare in pieno i contratti di lavoro di settore, anche in materia di salute e sicurezza, orario di lavoro e inquadramento previdenziale”. E concludono: “Importante, infine, anche l'istituzione dell'osservatorio regionale con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder del settore, dai rappresentanti dei lavoratori, alle istituzioni fino agli organismi ispettivi, che potranno supportare l'amministrazione regionale nella definizione e attuazione del programma triennale operativo degli interventi. Questa legge costituisce un ulteriore passo in avanti in una battaglia condotta giorno dopo giorno contro i caporali e l'illegalità nel mondo agricolo e va a valorizzare il lavoro dei tanti imprenditori onesti che rappresentano una parte rilevante dell'eccellenza agroalimentare del Lazio". "Ora non ci sono più l'alibi - conclude la nota. Occorre fare fronte comune per isolare chi non rispetta le regole e opera in regime di dumping sociale scaricando i costi di questa competizione sulla pelle dei lavoratori". (Com)