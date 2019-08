Roma: Polizia ferma 41enne bulgaro ricercato in Europa alla stazione Tiburtina

- Eseguito dalla Polizia di Stato mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino bulgaro rintracciato presso la stazione Roma Tiburtina. Nella mattinata di ieri un 41enne bulgaro è stato arrestato dagli agenti la Polizia di Stato del compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio, in servizio di prevenzione e controllo congiunto unitamente ai militari dell'Esercito Italiano del terzo reggimento artiglieria terrestre di Remanzacco. Fermato per un controllo, all'interno della stazione Tiburtina, lo straniero è risultato ricercato per un mandato di arresto europeo, perché responsabile di guida in stato di ebrezza, reato consumato in Bulgaria. L'uomo dopo gli atti di rito, è stato portato al carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana. (Rer)