Kazakhstan-Cina: presidente Tokayev l'11 e 12 settembre a Pechino

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev si recherà in visita in Cina l’11 e 12 settembre. È quanto riferisce il servizio stampa presidenziale di Nur-Sultan, che riporta quanto emerso dall’incontro fra il capo dello Stato e l'ambasciatore kazakho in Cina Shakhrat Nuryshev. Il diplomatico ha illustrato a Tokayev lo stato di avanzamento dei preparativi per la sua visita ufficiale in Cina. (Res)