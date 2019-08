Indonesia: una foresta nazionale nel Borneo potrebbe ospitare la futura capitale

- La foresta nazionale di Bukit Soeharto a Kalimantan Orientale, nell’isola di Borneo, è emersa come prima candidata ad ospitare la futura nuova capitale dell’Indonesia. Con i suoi 68mila ettari di terreno vergine già di proprietà del governo, il sito consentirebbe allo Stato indonesiano di risparmiare miliardi di dollari in spese di acquisizione, al prezzo della distruzione del sito naturale. Bukit Soeharto risponde però a una serie di altri requisiti definiti dal governo: il sito è facilmente raggiungibile da due aeroporti internazionali, ed è sostanzialmente immune da terremoti e inondazioni. “Ho parlato al presidente, e al 90 per cento (la nuova capitale) sorgerà a Kalimantan Orientale. Si trova al centro dell’Indonesia e dispone già di infrastrutture nelle vicinanze”, ha dichiarato il governatore della provincia, Isran Noor. Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, dovrebbe annunciare la scelta del sito per la nuova capitale dell’Indonesia entro la fine di agosto. (segue) (Fim)