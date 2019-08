Indonesia: una foresta nazionale nel Borneo potrebbe ospitare la futura capitale (3)

- “Il danno è giunto quasi ad ammontare i 100mila miliardi di rupie quest’anno, perché la congestione del traffico sta peggiorando”, ha aggiunto Bambang. Il ministro ha spiegato che la città scelta come prossima capitale del paese ospiterà le sedi di agenzie governative, del parlamento, della Polizia nazionale e della Corte costituzionale; Giacarta, invece, continuerà ad ospitare istituzioni come la Banca centrale e l’agenzia per il coordinamento degli investimenti, mantenendo così lo status di capitale economica dell’Indonesia. Il presidente indonesiano Widodo ha ordinato al suo governo di studiare il trasferimento della capitale da Giacarta nel 2017. (segue) (Fim)