Corea del Sud: il presidente Moon effettua un nuovo rimpasto di governo (2)

- La nomina del nuovo ambasciatore segue l’annuncio, da parte del presidente Trump, che i due paesi stanno discutendo un vasto aumento del contributo di Seul ai costi di stazionamento delle forze Usa in territorio sudcoreano. “La Corea del Sud ha concordato di pagare una cifra considerevolmente maggiore agli Stati Uniti per difendersi dalla Corea del Nord”, ha scritto Trump in un tweet nella giornata di ieri. “Sono stati intrapresi colloqui per un ulteriore aumento dei pagamenti agli Stati Uniti”, ha aggiunto Trump. Appena sei mesi fa, Seul ha acconsentito ad aumentare dell’8 per cento il proprio contributo annuo ai costi di stazionamento delle truppe, Usa, portandolo a 1.040 miliardi di won (855 milioni di dollari). L’amministrazione Trump sarebbe intenzionata a chiedere alla Corea del Sud un aumento di ben 5 volte rispetto al contributo attuale, sino a 5 miliardi di dollari, secondo quanto anticipato alla fine del mese scorso dal quotidiano “Joongang Ilbo. (segue) (Git)