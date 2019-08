Imprese: Honda trasferisce la produzione delle ibride Accord dal Giappone alla Thailandia

- Honda Motor trasferirà dal Giappone alla Thailandia la produzione delle sue berline ibride Accord. Lo riferiscono fonti aziendali citate dal quotidiano “Nikkei”, secondo cui l’azienda intende avvalersi degli incentivi fiscali concessi dal governo thailandese per la produzione di automobili a basso impatto ambientale. Il piano di Honda segue di pochi giorni l’annuncio da parte di Mitsubishi Motor dell’avvio della produzione di ibride plug-in nello stesso paese del Sud-est asiatico, a partire dal 2021. Il prossimo modello della Honda Accord dovrebbe essere commercializzato in Giappone a partire da inizio 2020; il costruttore giapponese sta valutando la commercializzazione dell’automobile anche in Australia e in alcuni mercati del Sud-est asiatico. (segue) (Git)