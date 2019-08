Giappone: Fukushima, capacità stoccaggio acqua contaminata si esaurirà nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della prefettura giapponese di Fukushima, Masao Uchibori, ha annunciato questo mese che la sua amministrazione avvallerà la recente decisione di Tepco di dismettere la centrale nucleare Fukushima Daini, che contrariamente a Fukushima Daiichi non ha riportato danni gravi in occasione del terremoto e dello tsunami che hanno colpito quella regione nel marzo 2011. Durante un incontro con il presidente dell’utility, Tomoaki Kobayakawa, il governatore ha anche accettato il piano di Tepco per la realizzazione in loco di un sito di stoccaggio del combustibile nucleare esausto estratto dalle centrali. La decisione significa che la totalità dei 10 reattori nucleari attualmente presenti nella prefettura, inclusi i sei dell’impianto Fukushima Daini, distante circa 12 chilometri dal sito del disastro nucleare del 2011, verranno dismessi nell’arco dei prossimi decenni. (segue) (Git)