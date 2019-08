Kirghizistan: ex presidente Atambayev resterà in custodia cautelare sino al 26 agosto

- L'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev è stato posto in una struttura di detenzione preventiva del Comitato statale per la sicurezza nazionale (Gknb) dove rimarrà sino al 26 agosto. Lo ha detto il suo avvocato Sergei Slesarev all’agenzia di stampa “Sputnik”. Atambayev è stato arrestato ieri dopo che per due volte negli ultimi giorni la polizia ha tentato di accedere con la forza nella sua abitazione, presidiata da centinaia di suoi sostenitori. L'avvocato ha dichiarato che l’ex presidente è stato accusato di una serie di reati legati alla scarcerazione - avvenuta in maniera illegale secondo le autorità - del boss criminale kirghiso, Aziz Batukayev. Dopo l’arresto di Atambayev si temevano disordini e violenze nella capitale Bishkek, ma al momento la situazione è sotto controllo, anche grazie all’intervento della polizia che ha disperso i sostenitori dell’ex presidente. "Le forze dell'ordine hanno sventato i tentativi dei sostenitori dell'ex presidente di destabilizzare la situazione a Bishkek. A partire dalla mattina del 9 agosto, la situazione nella capitale è calma", si legge in un post su Twitter dell’ambasciata russa in Kirghizistan. (segue) (Res)