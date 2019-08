Kirghizistan-Russia: Medvedev, continueremo a sostenere autorità di Bishkek

- La Russia continuerà a sostenere e assistere il Kirghizistan in futuro. Lo ha detto il primo ministro russo Dmitrij Medvedev durante l’incontro con il presidente del Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov a Cholpon Ata, sede della riunione Consiglio intergovernativo eurasiatico. "Abbiamo relazioni molto buone e avanzate. Ci scambiamo consigli a vicenda su varie questioni. In base alle nostre capacità, stiamo davvero cercando di aiutare e sostenere i nostri amici e partner del Kirghizistan. Continueremo ad agire in questo senso", ha detto Medvedev. Il capo del governo russo ha espresso fiducia nel fatto che i suoi incontri in Kirghizistan aiuteranno a sviluppare relazioni bilaterali. La visita di Medvedev si svolge nel mezzo di un'escalation di tensioni che coinvolgono l'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev, che è stato arrestato con l’accusa di corruzione dopo una giornata di violenti scontri tra le forze dell'ordine e i suoi sostenitori in un villaggio nei pressi di Bishkek. (Res)