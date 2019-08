Governo: il testo integrale del discorso di Conte su apertura crisi

- Pubblichiamo il testo integrale dell'intervento con il quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato ieri alle 22,46 da Palazzo Chigi, l'apertura della crisi. "Buonasera a tutti, alcune dichiarazioni per fornire a tutti cittadini dei doverosi chiarimenti. Non raccoglierò delle domande per la semplice ragione che ci rivedremo poi, non voglio anticipare più ampie spiegazioni che fornirò in sede parlamentare che è la sede istituzionale. Dopo il passaggio in Parlamento sarò aperto a rispondere a tutte le domande e avremo poi il tempo e il modo nelle conferenze stampa. Ieri sera e questo pomeriggio è venuto a parlarmi il ministro Salvini, il quale mi ha anticipato l'intenzione della Lega di interrompere questa esperienza di governo e la volontà di andare a votare per capitalizzare il consenso di cui il partito attualmente gode. Sono stati due lunghi colloqui, durante i quali ci siamo confrontati sulle aspettative della Lega e anche sulla complessa situazione politica, economica, sociale che il paese sta attraversando". (segue) (Rin)