Governo: il testo integrale del discorso di Conte su apertura crisi (2)

- "Al ministro Salvini ho anche esposto i molteplici progetti di riforma e le varie iniziative di governo in corso di realizzazione che inevitabilmente andranno interrotte. La nota ufficiale, diffusa da ultimo dal ministro Salvini, invoca un ritorno alle urne per restituire al più presto la parola agli elettori. Ho già chiarito nel corso dei colloqui al ministro Salvini che farò in modo che questa crisi, da lui innescata, sia la crisi più trasparente della storia della vita repubblicana per questo mi riservo di contattare i presidenti del Senato e della Camera affinché adottino le iniziative di propria competenza per permettere alle Camere stesse di tornare a riunirsi. Questo passaggio istituzionale dovrà svolgersi davanti ai parlamentari, come ho subito sempre chiesto. I parlamentari sono i rappresentanti della nazione e quindi di tutti i cittadini. Avevo promesso che la trasparenza e il cambiamento sarebbero state le cifre caratteristiche, i tratti distintivi di questo governo e vigilerò affinché questi valori siano rispettati fino all'ultimo giorno". (segue) (Rin)