Libia: rapito e ucciso alto funzionario ministero Giustizia governo Tripoli

- Il ministero della Giustizia del governo di accordo nazionale (Gna), riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha annunciato l’uccisione di un alto funzionario del dicastero, Walid Abdel Rahman Tarhouni, da un gruppo sconosciuto. In una nota, il ministero precisa che Tarhouni era stato rapito nei giorni scorsi da “persone sconosciute”. “Il ministero della Giustizia piange Walid Abdel Rahman al Tarhouni, direttore del dipartimento di controllo del ministero, che è stato assassinato dopo essere stato rapito da persone sconosciute", si legge nella nota. Il ministero ha espresso la sua “forte condanna per l’odioso gesto”, sottolineando che "non risparmierà alcuno sforzo per catturare gli autori dell’omicidio e consegnarli alla giustizia".(Lit)