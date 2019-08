Uee: Medvedev, auspico accordo finale su questione dei dazi

- Il primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha espresso la speranza che gli Stati membri dell'Unione economica eurasiatica (Uee) raggiungeranno un accordo finale sui dazi durante il Consiglio intergovernativo che si tiene oggi in Kirghizistan. "Oggi discuteremo di questioni urgenti relative alle attività del nostro consiglio, questioni legate alla formazione del controllo sovranazionale. Spero che raggiungeremo un accordo finale sul problema dei dazi", ha detto Medvedev durante l’incontro con il presidente del Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov. Il primo ministro russo ha osservato che la sfera digitale e il mercato finanziario comune restano argomenti importanti all'ordine del giorno. "Abbiamo davvero ottenuto un certo successo. Le barriere amministrative sono state ridotte, sebbene ciò non accada con la stessa rapidità con cui tutti vorremmo", ha aggiunto Medvedev. Il premier russo ha sottolineato che gli Stati membri dell’Unione economica eurasiatica agiscono nell'arena competitiva globale come un blocco unico. (Res)