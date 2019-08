Roma: sfila portafoglio in metro a Termini, denunciata 27enne

- Nonostante l’avanzato stato di gravidanza si è intrufolata ieri tra la folla di turisti, in attesa sulla banchina della metro alla fermata Termini, e ha cercato qualcuno da derubare. La donna, 27enne, è stata bloccata e denunciata per furto aggravato dai carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto che l’hanno sorpresa appena dopo aver sfilato il portafoglio dal marsupio di un turista, 42enne di Taiwan. La refurtiva è stata recuperata dai carabinieri e riconsegnata alla vittima.(Rer)