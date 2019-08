Migranti: Guardia costiera libica recupera 45 persone a nord ovest di Tripoli

- La Guardia costiera libica ha recuperato 45 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria nelle acque del Mar Mediterraneo a nord ovest di Tripoli. Lo ha riferito il portavoce della Marina militare libica, Ayoub Qassem. Nei giorni scorsi la Guardia costiera libica ha recuperato in mare di 122 migranti in varie operazioni sempre a nord ovest della capitale Tripoli. Le operazioni di recupero sono state effettuate dalla nave Fezzan della prima unità della Guardia Costiera a Tripoli durante le giornate del 3, 4 e 5 agosto. La prima operazione è avvenuta sabato 3 agosto e ha portato al recupero di 10 migranti trovati a bordo di un gommone in avaria a circa 50 miglia a nord est di Tripoli. A bordo dell’imbarcazione vi erano otto migranti marocchini, un bengalese e un filippino. La seconda operazione di recupero è avvenuta invece domenica 4 agosto e ha interessato un gommone con a bordo 84 persone, tra cui due donne un bambino, a circa 70 miglia a nord-ovest di Tripoli. La terza operazione si è svolta invece domenica 5 agosto e ha consentito il recupero di 28 migranti (26 sudanesi e un egiziano) che si trovavano a bordo di un’imbarcazione in legno a circa 74 miglia nautiche a nord ovest di Tripoli.(Lit)