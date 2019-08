Kazakhstan-Regno Unito: colloquio telefonico fra ministro Atamkulov e sottosegretario Pincher

- Il ministro degli Esteri del Kazakhstan, Beibut Atamkulov, ha avuto un colloquio telefonico con il sottosegretario britannico per l’Europa e le Americhe, Christopher Pincher. Lo riferisce il servizio stampa della diplomazia kazakho. Il ministro si è congratulato con il politico britannico per la sua recente nomina e ha preso atto dell'interesse del Kazakhstan a un ulteriore sviluppo di relazioni costruttive con la nuova leadership britannica. Confermato l'interesse per l'ulteriore rafforzamento e l'espansione del partenariato strategico, le parti hanno discusso l’agenda delle prossime visite e degli eventi reciproci di alto livello nel prossimo periodo. In particolare, a ottobre si terranno a Londra delle riunioni del dialogo strategico a livello di ministri degli Esteri e della Commissione intergovernativa per la cooperazione commerciale-economica, scientifica-tecnica e culturale, nonché il Forum globale per gli investimenti del Kazakhstan. (segue) (Res)