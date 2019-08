Governo: Miceli (Pd), lunedì Lega in Aula? Allora Salvini spieghi su Savoini

- "Se la Lega lunedì è in Aula, come ha detto Salvini, allora per prima cosa il ministro riferisca finalmente su Savoini, sui suoi 17 viaggi in Russia nel 2018, sulla presunta trattativa con la richiesta di tangenti sul petrolio". Lo dichiara il deputato del Partito democratico, Carmelo Miceli, componente della commissione Giustizia della Camera. "Proprio la Lega aveva imposto di rinviare tutto a settembre, facendo chiudere le Camere anticipatamente, e il leader era scappato in spiaggia. Ora hanno cambiato idea? Allora Salvini spieghi al Parlamento e ai magistrati di Milano perché il suo collaboratore entrava e usciva dalla Russia senza alcuna registrazione dei suoi spostamenti", conclude Miceli. (Com)