Il meteo di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 9 agosto, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31.3°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4133 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.In Piemonte, graduale rinforzo del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale, garanzia di tempo stabile e ben soleggiato sulla Lombardia. Farà eccezione una blanda nuvolosità irregolare non esclusa al mattino sulla Valpadana, in successivo dissolvimento. Classici cumuli pomeridiani sulle Alpi ma senza fenomeni associati. Temperature in rialzo, così come l'afa. Valori pomeridiani sui 32-33°C in Valpadana. Valori non oltre i 27-28°C in Liguria, ma con afa in aumento. Venti deboli a regime di brezza. Mare poco mosso. (Rpi)