Kosovo-Serbia: ministero Esteri Pristina, impegnati a dare attuazione ad accordi Bruxelles (2)

- La direzione della polizia di frontiera kosovara ha approvato la decisione di non riconoscere più i passaporti emessi dalla Repubblica di Serbia per un ingresso in territorio kosovaro. La decisione sarebbe stata presa il 5 agosto senza il via libera del ministero dell'Interno kosovaro e senza seguire le consuete procedure di avviso al pubblico. Il divieto d'ingresso non si applica per le persone che possiedono carta d'identità e lasciapassare per minori con fotografia. "Il divieto di ingresso in Kosovo per i cittadini con passaporto serbo è il miglior indicatore che in quel cosiddetto Stato non si sa chi è che beve e chi invece quello che paga", ha detto la premier della Serbia Ana Brnabic commentando la notizia secondo cui la polizia di frontiera kosovara avrebbe preso tale decisione lo scorso 5 agosto. "Il consigliere del loro ministro degli Esteri ha detto che è vietato che i cittadini con documenti serbi passino, (il premier) Haradinaj ha detto che non è vietato, e poi il consigliere ha detto di nuovo che lo è", ha osservato Brnabic. (Kop)