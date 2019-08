Vietnam: nave cinese ha lasciato zona economica esclusiva

- Una nave da pattugliamento cinese, impegnata da oltre un mese in un teso confronto con navi vietnamite all’interno della zona economica esclusiva (zee) di Hanoi, nel Mar Cinese Meridionale, ha lasciato le acque sulla piattaforma continentale del Vietnam. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di quel paese. Il think tank statunitense Center for Advanced Defense Studies (C4ads) aveva riferito già ieri che la nave Haiyang Dizhi 8, operata dal Servizio geologico cinese, aveva lasciato la zee vietnamita, dove si trovava da settimane nonostante le intimazioni delle autorità di Hanoi. La nave è stata scortata da vascelli vietnamiti sin dall’inizio del mese di luglio. La nave avrebbe fatto rotta verso Fiery Cross Reef, un’isola artificiale realizzata dalla Cina presso l’atollo delle Spratly nel Mar Cinese Meridionale, rivendicato anche da Filippine e Vietnam. (segue) (Fim)