Corea del Sud: il presidente Moon effettua un nuovo rimpasto di governo

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha formalizzato un nuovo rimpasto di governo, annunciando la nomina di quattro nuovi ministri, quattro funzionari di livello ministeriale e di un nuovo ambasciatore negli Stati Uniti. Cho Kuk, ex segretario presidenziale per gli Affari civili, che aveva mantenuto tale posizione sin dall’inaugurazione dell’amministrazione Moon, è stato nominato ministro della Giustizia, in sostituzione di Park Sang-ki. Choi Ki-young, docente di ingegneria elettronica presso l’Università nazionale di Seul, è stato nominato nuovo ministro della Scienza e dell’Ict. Park Sam-deuk è stato nominato ministro per gli Affari dei veterani al posto di Pi Woo-jin, mentre Kim Hyun-soo, già viceministro dell’Agricoltura, è stato promosso alla guida di quel dicastero. Le quattro posizioni di rango ministeriale per le Pari opportunità di genere, per la guida della Commissione sul libero scambio, della Commissione per i servizi finanziari e della Commissione per le comunicazioni, sono andate rispettivamente a Lee Jung-ok, Joh Sung-wook, Eun Song-soo e Han Sang-hyuk. Il diplomatico e parlamentare Lee Soo-hyuck, invece, è stato nominato ambasciatore straordinario e plenipotenziario negli Stati Uniti. (segue) (Git)