Imprese: Mufg acquisisce nuova partecipazione bancaria nelle Filippine

- Mufg Bank si appresta a consolidare ulteriormente la propria presenza nelle Filippine, tramite un piano per l’acquisizione di una quota della società di finanza per il consumo Sb Finance per 5 miliardi di yen (47,2 milioni di dollari). La sussidiaria di banking del mega-gruppo finanziario giapponese Mitsubishi Ufj effettuerà l’investimento tramite un’altra controllata del gruppo, la thailandese Bank of Ayudhya. L’operazione garantirà a Mufj una quota del 50 per cento nel quarto maggior fornitore filippino di prestiti al consumo non garantiti. La mega-banca giapponese detiene già il 20 per cento della società madre di Sb Finance, Security Bank; l’investimento servirà anche a rafforzare i legami di capitale tra i due gruppi. (segue) (Fim)