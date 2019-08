Giappone: Okinawa intenta nuova causa legale contro costruzione nuova base Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della prefettura giapponese di Okinawa ha intrapreso una nuova azione legale contro il governo centrale il 7 agosto, nel tentativo di bloccare i lavori in corso nel distretto di Nago (Henoko) per la realizzazione di una nuova base aerea per le forze statunitensi. La causa legale, intentata presso la corte distrettuale di Naha, mette in discussione la legalità della decisione del ministero del Territorio giapponese di annullare la revoca ai permessi di costruzione da parte del governo della prefettura. Il governatore di Okinawa, Danny Tamaki, ha indetto una conferenza stampa ieri, citando l’instabilità del fondale marino nell’area soggetta ai lavori come una delle irregolarità che a suo dire viziano i lavori per la nuova base, dove dovrebbero trasferirsi le forze Usa attualmente schierate presso un’altra base aerea nella prefettura. Quella di Futenma, che sorge nell’area urbana densamente abitata di Ginowan. Il governo prefetturale si batte affinché la base sia trasferita non a Henoko, ma in un sito al di fuori di Okinawa. (segue) (Git)