Guatemala: sondaggio, candidato Giammattei in vantaggio su Sandra Torres (2)

- Agli intervistati è stato consegnato un fax simile della scheda elettorale del ballottaggio con la domanda "Chi voterebbe se le elezioni si svolgessero oggi?". Il 50,3 per cento del campione ha barrato il simbolo di Vamos, mentre il 32,1 ha barrato quello di Une. Il 7 per canto ha votato nullo, il 10,6 per cento bianco. Se dovessero essere confermati questi numeri, conteggiando i soli voti validi, cioè escludendo il nulla e il bianco, Giammattei otterrebbe la vittoria con il 61,1 per cento delle preferenze, mentre Torres sarebbe al secondo posto con il 38,9 per cento. Nel sondaggi pubblicato il 13 giugno, tre giorni prima del primo turno elettorale al quale hanno partecipato 21 candidati presidenziali, era stata Torres a guidare le intenzioni di votare, con il 20,2 per cento, seguita da Giammatei con il 14,4 per cento. (segue) (Mec)