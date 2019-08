El Salvador: Corea del Sud approva piano di controllo territoriale contro organizzazioni criminali

- Il commissario presidenziale per i progetti strategici di El Salvador, Luis Rodríguez, ha presentato in Corea del Sud il Piano di controllo territoriale, la nuova strategia varata dal governo per contrastare le organizzazioni criminali e riportare gli indici di violenza del paese a livelli accettabili messa a punto dal neo presidente, Nayib Bukele, e avviata lo scorso 20 giugno sul campo. Dopo un incontro con il direttore generale degli Affari esteri della polizia coreana, Kim Won-jon, Rodriguez ha annunciato che la Corea del Sud sosterrà la fase III del Piano di controllo territoriale un finanziamento di 5,3 milioni. Pochi giorni fa Rodriguez aveva incontrato anche il presidente dell'Agenzia per la cooperazione internazionale della Corea del Sud, Lee Mikyung, che aveva confermato che il sostegno dell'agenzia al piano del governo salvadoregno sarebbe stato esteso. (segue) (Mec)