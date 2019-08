Usa: Pelosi chiede a Trump di riconvocare Senato per votare legge su controllo armi (2)

- Pelosi vorrebbe che il Senato prendesse in considerazione il Bipartisan background checks act e il Enhanced background checks act, due disegni di legge che amplierebbero i controlli sui trascorsi personali e colmerebbero alcune lacune nel sistema. Il leader del Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha affermato che non prenderà in considerazione alcuna legislazione sulle armi fino alla fine della pausa di agosto. La richiesta dai parte dei Democratici è scattata dopo le due sparatorie di massa che hanno insanguinato lo scorso fine settimana, con 31 morti e circa 50 feriti. (Was)