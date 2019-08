India: visita del vicesegretario di Stato Usa Sullivan tra le crescenti tensioni nel Kashmir

- Il vicesegretario di Stato Usa, John Sullivan, sarà la settimana prossima in India dove incontrerà il ministro degli Affari esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar per far avanzare il partenariato tra i due Paesi: lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato. "Sullivan viaggerà a Thimphu, Bhutan e Nuova Delhi, in India, dall'11 al 17 agosto, per promuovere la collaborazione degli Stati Uniti con due nazioni che sono fondamentali per preservare l'ordine basato sulle regole nella regione indo-pacifica", si legge nel comunicato. All'inizio di questa settimana, il governo indiano ha annunciato la sua decisione di revocare lo status speciale al Kashmir e di dividerlo in due territori dell'Unione. Il Pakistan, in risposta, ha minacciato di declassare le relazioni diplomatiche e sospendere gli scambi con l'India. (Was)