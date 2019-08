El Salvador: immigrazione, speaker Usa Pelosi incontrerà il presidente Bukele (7)

- Tuttavia non è chiaro come entrerà in vigore l'accordo dal momento che la Corte costituzionale del Guatemala ha bloccato il presidente Jimmy Morales dal dichiarare il Guatemala un "paese terzo sicuro" per i richiedenti asilo e accolto due ricorsi presentati ieri da parte di società civile e Ong contro l'accordo sull'asilo. Uno dei ricorsi, è promosso da un gruppo di cittadini guidati dall'ex insegnante ed ex consigliere del presidente Morales, Marco Vinicio Dávila Mejía. Il secondo ricorso è stato presentato dal direttore dell'ufficio guatemalteco di Trasparenza internazionale, Eddie Cux. Attraverso una pubblicazione sul proprio account di Twitter, Cux ha spiegato che dopo aver analizzato l'accordo sull'asilo si è reso conto che "uno degli scopi principali del governo degli Stati Uniti è di non dovere avere a che fare con i bambini migranti e delega il problema a Jimmy Morales. (Mec)