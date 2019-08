Brasile: Petrobras firma accordo con Marina militare per ricerca oceanografica

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha firmato un accordo con la Marina brasiliana per investire circa 400 milioni nella ricerca scientifica sulla costa brasiliana, la cosiddetta Amazzonia blu, e l'Antartide. L'accordo di cooperazione firmato rinnova, per altri cinque anni, la collaborazione della compagnia petrolifera statale con la Marina, che esiste da oltre 30 anni, secondo quanto riferisce la compagnia in una nota. Secondo Petrobras, la partnership, che è supportata dall'Agenzia nazionale del petrolio, del gas naturale e dei biocarburanti (Anp), mira a stimolare la ricerca che garantisca l'esplorazione e l'uso sostenibile delle risorse marine. Oltre al supporto finanziario, la compagnia collabora anche con il supporto tecnico e partecipa ad alcune missioni scientifiche fatte dalla Marina. Gli investimenti di Petrobras sono stati stanziati nell'ambito del Piano settoriale per le risorse del mare nel programma antartico brasiliano. (Brb)