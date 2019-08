Stati Uniti: Cina definita "regime criminale" per rivelazione dati privati diplomatico Usa ad Hong Kong

- Gli Stati Uniti hanno definito la Cina un "regime criminale" dopo che Pechino ha rivelato alcune informazioni personali di un diplomatico statunitense che ha incontrato i leader studenteschi del movimento democratico di Hong Kong: lo ha detto ieri, 8 agosto, il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, durante un conferenza stampa. “Non credo che far trapelare informazioni private di un diplomatico americano, immagini, nomi dei figli, non penso sia una protesta formale, è quello che farebbe un regime criminale", ha detto Ortagus ai giornalisti. “Non è così che si comporterebbe una nazione responsabile. Rivelare una qualsiasi delle informazioni personali di un diplomatico americano è assolutamente inaccettabile”, ha ribadito. (segue) (Was)