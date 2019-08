El Salvador: immigrazione, speaker Usa Pelosi incontrerà il presidente Bukele (2)

- Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America, Nancy Pelosi, esponente del Partito democratico, aveva annunciato il suo viaggio lo scorso 2 agosto mentre era in corso in Guatemala la visita del segretario alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kevin McAlleenan, nel paese centroamericano per verificare le condizioni sul campo necessarie dare concretezza al controverso accordo sull'immigrazione sottoscritto con gli Usa lo scorso 27 luglio. Il cosiddetto accordo di "terzo paese sicuro" obbliga i migranti, inclusi salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. Il piano, voluto dal presidente Donald Trump come elemento chiave nella sua politica anti-immigrazione, è stato criticato dalla speaker Pelosi. (segue) (Mec)