El Salvador: immigrazione, speaker Usa Pelosi incontrerà il presidente Bukele (3)

- L'accordo prevede la creazione di un piano per iniziare la raccolta di richieste di protezione del rifugio da parte di cittadini salvadoregni e honduregni che saranno gestite dell'Istituto guatemalteco per le migrazioni (Igm) che tuttavia non ha ancora avviato le operazioni. Per questo motivo i funzionari di Washington sono volati a Città del Guatemala. Inoltre, secondo quanto riferisce il quotidiano "Prensa Libre", McAlleenan esporrà quanti visti di lavoro temporaneo nel settore agricolo degli Stati Uniti saranno messi a disposizione per i guatemaltechi per il settore agricolo, nonché le procedure da sviluppare per gestire le richiesta. Il ministero del Lavoro (Mintrab) allargherà poi le regole anche ai settori dell'edilizia e dei servizi. (segue) (Mec)