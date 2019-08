El Salvador: immigrazione, speaker Usa Pelosi incontrerà il presidente Bukele (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'accordo migratorio concluso venerdì scorso, 26 luglio, in cambio dell'accoglienza da parte di quest'ultimo dei migranti latinoamericani richiedenti asilo negli Usa, il governo degli Stati Uniti si impegna ad annullare le sanzioni economiche nei confronti del Guatemala e ad aprire le porte ai guatemaltechi per chiedere un visto temporaneo per lavorare nel settore agricolo negli Stati Uniti e, in prospettiva, anche nei settori dell'edilizia e dei servizi" riporta il quotidiano "Prensa Libre". I due paesi avevano negoziato un accordo simile per mesi e Trump ha minacciato la scorsa settimana di imporre tariffe o altre misure. Proprio venerdì, per il secondo giorno consecutivo, il presidente degli Stati Uniti ha attaccato il governo del Guatemala per il "mancato rispetto" di presunti accordi sul controllo dei migranti, minacciando il varo di misure economiche "molto severe". "Lasceremo i dazi o faremo altre cose che stiamo esaminando, qualcosa di molto severo rispetto al Guatemala". (segue) (Mec)