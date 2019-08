Imprese: Uber registra perdita da 5,2 miliardi di dollari, la più grande di sempre

- Uber, compagnia statunitense leader nel trasporto privato urbano, ha registrato una perdita record da 5,2 miliardi di dollari, pur registrando una crescita dei ricavi. I dati del secondo trimestre della società di “ride-sharing” hanno mostrato che le perdite erano dovute in gran parte da una compensazione basata su azioni correlata al modo in cui pagano i propri dipendenti, nei mesi successivi all'offerta pubblica iniziale (Ipo) di Uber a maggio. Il gigante del trasporto passeggeri ha dichiarato di aver pagato 3,9 miliardi di dollari in compensazione e spese basate su azioni durante il trimestre, ma anche 298 milioni di dollari in azioni e contanti ai conducenti per mostrare apprezzamento in relazione all'Ipo. La società ha comunque perso circa 1,3 miliardi di dollari, più del doppio delle perdite riportate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le entrate sono aumentate solo del 14 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, il ritmo più lento mai registrato. Dara Khosrowshahi, amministratore delegato di Uber, ha dichiarato che il rapporto sugli utili è un segno del fatto che la società si è concentrata su una crescita "sana" dei ricavi. (Was)