Guatemala: sondaggio, candidato Giammattei in vantaggio su Sandra Torres

- Il sondaggio elettorale commissionato dal quotidiano "Prensa Libre" e realizzato dalla società ProDatos segnala che il candidato del partito Andiamo per un Guatemala diverso (Vamos), Alejandro Giammattei, sarebbe in vantaggio sulla candidata del partito Unità nazionale della speranza (Une), Sandra Torres, nella corsa alla presidenza della Repubblica centro americana. I numeri diffusi dal quotidiano oggi, 8 agosto, raccontano di uno scenario invertito al ballottaggio in programma il prossimo 11 agosto rispetto al risultato del primo turno delle elezioni presidenziali svoltesi lo scorso 16 giugno. (segue) (Mec)