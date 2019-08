El Salvador: Corea del Sud approva piano di controllo territoriale contro organizzazioni criminali (2)

- Alla fine del mese scorso, il presidente della Repubblica, Nayib Bukele, aveva annunciato la terza fase del Piano di controllo territoriale, focalizzata sulla modernizzazione della polizia civile nazionale e delle forze armate di El Salvador. Il governo si sta mostrando molto fiducioso nei confronti del piano. Appena lo scorso 1 agosto, il ministro della Giustizia e della pubblica sicurezza di El Salvador, Rogelio Rivas, aveva riferito che nel mese di luglio si sono registrati nel paese 154 omicidi. Si tratta di una riduzione di quasi il 50 per cento, considerato il numero di 291 omicidi registrati nello stesso mese dello scorso anno. "Abbiamo chiuso luglio con 154 omicidi, ora abbiamo davanti la sfida importante di mantenere questa tendenza al ribasso", ha detto Rivas nel corso di un'intervista a Radio 102.9 questa mattina. Per Rivas, le statistiche che rilevano una riduzione "drastica", riflettono il buon esito del Piano di controllo territoriale, programma anti-criminalità lanciato dal governo del presidente Najib Bukele che punta a combattere il crimine organizzato e ridurre gli indici di violenza, avviato lo scorso 20 giugno. Il ministro della Giustizia ha anche commemorato il fatto che nella giornata di ieri, 31 luglio, non ci sono stati omicidi nel territorio salvadoregno, come riportato anche dal presidente Nayib Bukele, stamattina. "Ieri l'abbiamo chiuso con zero omicidi e la tendenza deve essere mantenuta", ha detto Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Mec)