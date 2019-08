El Salvador: Corea del Sud approva piano di controllo territoriale contro organizzazioni criminali (3)

- Poco dopo il suo insediamento, avvenuto lo scorso 1 giugno, il presidente aveva parlato di un intervento "integrale" per riportare la legalità su territorio. Un'azione congiunta delle forze di sicurezza e di iniziative civili. Lo scorso 20 giugno aveva poi lanciato il Piano di controllo del territorio. Il piano prevede innanzitutto un'azione di "tolleranza zero" nei confronti delle pratiche criminali contro cui, secondo l'attuale governo, è stato dato poco peso nel tempo. In questo capitolo rientra la decisione di incrementare la presenza delle forze di sicurezza nelle zone ritenute nevralgiche della criminalità. In contemporanea è stato disposto il regime di emergenza all'interno dei penitenziari che prevede tutte le celle chiuse 24 ore al giorno e l'oscuramento del segnale dei telefoni cellulari. Di fatto, riportano i media locali, gran parte degli ordini di estorsioni, omicidi e altri reati arrivano proprio dai carcerati grazie ai cellulari e ai servizi internet che permettono loro di mantenere i contatti con le bande criminali di appartenenza. (Mec)