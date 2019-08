Usa: Pelosi chiede a Trump di riconvocare Senato per votare legge su controllo armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha chiesto formalmente al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di usare il potere esecutivo per riconvocare il Senato per prendere in considerazione la legislazione sulle restrizioni delle armi, alla luce delle recenti sparatorie di massa avvenute in Texas e Ohio. "È con profonda tristezza e grande urgenza che scrivo in seguito all'orribile perdita di vite che si è verificata a Gilroy, El Paso, Dayton e Chicago", ha scritto Pelosi in una lettera a Trump. "Oggi, in qualità di presidente della Camera, scrivo in buonafede per chiedere di convocare immediatamente il Senato degli Stati Uniti (…) per prendere in considerazione la legge bipartisan sulla prevenzione della violenza approvata dalla Camera". (segue) (Was)