Stati Uniti: Cina definita "regime criminale" per rivelazione dati privati diplomatico Usa ad Hong Kong (2)

- Ieri la Cina ha chiesto ai diplomatici statunitensi di Hong Kong di "smettere di interferire" negli affari della città. Il ministero degli Esteri ha reso noto di aver espresso "una forte insoddisfazione" nei confronti delle autorità statunitensi, in riferimento ai resoconti dei media locali secondo cui un funzionario americano del consolato generale degli Stati Uniti di Hong Kong aveva incontrato un "gruppo per l'indipendenza" locale. In una dichiarazione, il ministero ha esortato l'ufficio diplomatico a "interrompere immediatamente i contatti con rivoltosi anti-cinesi" e "smettere di interferire negli affari di Hong Kong". Un rapporto sul quotidiano di Hong Kong "Takungpao" afferma che c'era stato un incontro tra i membri del partito politico Demosisto - tra cui il noto attivista democratico Joshua Wong - e Julie Eadeh, capo dell'unità politica del consolato generale degli Stati Uniti a Hong Kong. (segue) (Was)