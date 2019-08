Governo: Salvini, Italia ha bisogno di giustizia sana e veloce

- Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando da Pescara ai cittadini in piazza ha parlato anche della riforma della giustizia e ha detto che "L'Italia ha bisogno di una giustizia sana e veloce. Voglio processi con data d'inizio e fine e se qualche magistrato non rispetta i tempi paga come tutti i lavoratori del mondo". Quindi, Salvini ha aggiunto: "Non viviamo in una repubblica giudiziaria fondata sulle procure, è il popolo che è proprietario di questo Paese". (Rin)