Governo: Salvini, Italia ha bisogno di sì, non è momento dei "signor No"

- Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando da Pescara ai cittadini in piazza, parlando della situazione di crisi del governo, ha detto: "E' un momento di litigi. Per carità, porto pazienza. Ma l'Italia in questo momento ha bisogno di coraggio, di energia, di idee chiare e di sì. Non è il tempo dei 'signor No'". (Rin)