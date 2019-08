Governo: Di Maio, votando a ottobre non ci sarà tempo per legge bilancio e probabilmente aumeterà iva

- "Noi non abbiamo paura di andare al voto, ma sono preoccupato per il Paese. Con le elezioni a ottobre non ci sarà il tempo per la legge di bilancio e probabilmente aumeterà l'iva". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al Tg1. (Rer)