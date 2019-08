Governo: Zingaretti, Salvini prende atto che il contratto è fallito

- "E' accaduto che Salvini, in particolare, ha dovuto prendere atto che il contratto iniziato alcuni mesi fa in realtà è fallito. Litigi e battibecchi hanno prodotto quello che è sotto gli occhi di tutti, questa situazione di fallimento non può che portare alla fine dell'esperienza di Governo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Tg1. (Rer)